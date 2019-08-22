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İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai ile bir araya geldi.

22.08.2019 18:40
İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai'yi kabul etti. İkili görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi.
(Mehmet Kalay - İrfan Çalışkan/İHA)
İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü

Süleyman Soylu, Vietnam, Güncel

Kaynak: İHA

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