İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.
13.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:56
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.
Kaynak: DHA
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