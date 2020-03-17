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İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor

İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen bir yolcunun otobüsten indirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" dedi.

17.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:42

İstanbul Havalimanı'na Paris 'ten gelen uçakta yer alan bir yolcunun, diğer yolcularla birlikte karantina alanına götürülürken polisler tarafından otobüsten indirilip karantina alanının dışarısına çıkarıldığı iddia edildi. Karantina altındaki otobüste bulunan diğer yolcular, karantina şartlarının ihlal edildiğini iddia edip polise tepki gösterdi. Olayın tanıkları, sosyal medya hesaplarından olay anınında çekildiği ileri sürülen bir video paylaştı.

OLAYLA İLGİLİ BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa 'nın başkenti Paris'ten Türkiye'ye gelen yolcu uçağındaki bir kişinin, İstanbul Havalimanı'ndan karantina giden otobüsten indirilip özel bir araçla götürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor
Etiketler : Fransa, Kıbrıs, Paris, Güncel

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