İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz." dedi.
Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Atatürk
Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kurtulus¸ Savas¸ı'nda kahramanlık ve s¸ehadet destanlarının yazıldıgˆı Afyonkarahisar
'da egˆitim almanın gençler için önemli olduğunu söyledi.
Ülkenin ve dünyanın eğitimli, üretken gençlere ihtiyaç duyduğunu belirten Soylu, "Du¨nyanın sizlerden c¸ok s¸ey bekledigˆini ifade ettim. Belki ic¸inizde bu so¨zu¨mu¨ biraz abartılı bulanlar olmus¸tur. 'Hadi Tu¨rkiye neyse ama neden du¨nya bizden c¸ok s¸ey beklesin ki?' diyeniniz olmus¸tur. Dünya bekler. Evet, du¨nya sizden c¸ok s¸ey bekler. Çu¨nku¨ o gelis¸mis¸, o zengin u¨lkelerin, o mes¸hur u¨niversitelerinden mezun Batılı genc¸lerden, maalesef bu du¨nya umdugˆunu bulamadı. Biz oralardan yetis¸en kimyagerlerin, en iyi ilac¸ları yapacagˆını, o¨lu¨mcu¨l hastalıklara c¸are bulacagˆını zannetmis¸tik. Oysa onlar tuttular, en o¨ldu¨ru¨cu¨ sentetik uyus¸turucuları imal ettiler." diye konuştu.
Soylu, yeni icat edilen uyus¸turucuların tanımlandıgˆı "Avrupa
Birligˆi Erken Uyarı Sistemi"nde 670 c¸es¸it uyus¸turucu maddenin bulunduğunu, bunların yu¨zde 70'inin son bes¸ yılda tanımlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Oralardan mezun olan genc¸ler interneti icat etti, umutlanmıs¸tık. Sonra o internetten bomba yapmayı o¨gˆrettiler, uyus¸turucu sattılar, tero¨ristleri orada o¨rgu¨tlediler, insanların ahlakını bozma, insanların o¨zel hayatını, vaktini, parasını c¸almak, banka hesaplarını bozmak gibi siber suc¸ ve gu¨nahları is¸lediler. İs¸te onun ic¸in du¨nyanın tu¨m mazlum milletleri, tero¨rden kac¸anlar; go¨c¸ yollarında peris¸an olan insanlar; 'Tu¨rkiye'den insanlar gelsin de bize birkac¸ kuyu ac¸sın, hastane yapsın, ilac¸ versin' diye bekles¸en Afrikalı insanlar, sizlerden, yani Afyon Üniversitesinin genc¸lerinden c¸ok s¸ey bekler."
Soylu, 3 gün önce İngiliz İşçi Partisi
yetkililerini ağırladığını, İngiliz heyetin, Türkiye
'nin sınır ve sınır ötesi adımlarını, terörle mücadelesine ilişkin bilgi almak istediklerini aktardı.
İngiliz heyete Türkiye'nin bölgesinde yaptığı işleri, kapsamlı terörle mücadelesini anlattığını bildiren Soylu, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 3 milyon 591 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bunun sorumlusu sadece bu coğrafya mı? Afganistan
'da üretilen afyonun, haşhaşın sorumlusu sadece bu coğrafya mı? Pakistan
, Afganistan, Suriye, Irak
, Tunus
, Yemen
, Fas
, Mısır
şu anda büyük bir karmaşanın içerisinde, istikrarsızlık ve yönetilememezlik içerisinde. Bunu bu noktaya getiren burada yaşayan insanlar mı sadece? Gün geçtikçe zenginleşen, tam 400 yıldır bütün dünyaya hükmetmeye çalışan Batı, acaba bunun neresinde? Oturduğunuz koltuklar, yaptığınız sofistik tartışmalar, aç kalan insanlar, 'sadece bir gram petrol alınacak da bundan kar elde edilecek' diye dişlerini gıcırdatan vahşi kapitalistleri tatmin ediyor mu? Ege
'de, Akdeniz
'de zulümden, yoksulluktan kaçmak, namusuna, ırzına sahip çıkabilmek için kendisini bir felakete sürüklediğinin farkında olduğunu bilse bile, çocuklarıyla ölüme gittiğini bilse bile, kendini o dalgaların içine atan insanlardan, çocuklardan hiç ders çıkarıyor musunuz?"
"Tu¨rkiye alelade bir yerdeki sıradan bir u¨lke degˆildir"
Eğitimin sadece meslek sahibi olup para kazanmak için alınmadığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:
"İnsan olarak bir anlam kazanabilmek ic¸in de okuyorsunuz. Bunun ic¸in, nerede yas¸adıgˆımızı, s¸artlarımızı, sorumluluklarımızı dogˆru anlamak zorundayız. Tu¨rkiye alelade bir yerdeki sıradan bir u¨lke degˆildir. Bulunduğumuz coğrafyayla ilgili bir resim çizmek istiyorum. Du¨nyada savunma sanayi harcamaları 2017 yılında 1.7 trilyon dolar seviyesinde gerc¸ekles¸ti. Amerika
'nın Ortadogˆu'daki savunma bu¨tc¸esi 69 milyar dolar. İngiltere
50 milyar dolarlık toplam savunma bu¨tc¸esi ile Ortadogˆu'da etkinligˆini arttırmaya c¸alıs¸ırken, Fransa
, 2019-2025 yılları arasında 295 milyar euro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Dikkat ederseniz bu bu¨tc¸elerin adı, 'savunma bu¨tc¸esi'. İnsan dogˆal olarak 'kime kars¸ı savunma' diye soruyor degˆil mi? Bu u¨lkelerin Ortadogˆu'ya uzaklıgˆı 4-5 bin kilometre ile 11 bin kilometre arasında degˆis¸iyor. Öte yandan du¨nyada s¸u anda benim bildigˆim kadarıyla resmi olarak savas¸ta olan, ordularının kars¸ılıklı savas¸tıgˆı herhangi iki u¨lke yok. Kime karşı bir bütçe ve kime karşı bir savunma hiçbirimiz bilmiyoruz. bu birinci fotografımız olsun."
"Üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar"
Soylu, 2002'de Afganistan'da has¸has¸ ekili alanların miktarının 17 bin hektar olduğunu, ABD
'nin de o tarihte Afganistan'a barıs¸, huzur ve demokrasi getirme vaadleriyle müdahale ettiğini hatırlatarak, "Eksik olmasınlar, getirdikleri barıs¸, huzur ve demokrasi sayesinde olsa gerek 2017 itibarıyla has¸has¸ ekili alan miktarı 328 bin hektara c¸ıktı. Huzur
, demokrasi ve barış... Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'nin gerek iç politika gerekse de dış politikada neyin ne olduğunu bilen, her şeyin farkında bir duruş sergilediğine dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin doğru bir duruş sergilediğini bildirdi.
"Türkiye, eski Türkiye değildir" PKK
'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar olduğunun, bunun da Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80'ine denk geldiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
"Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar."
(Sürecek)
Afyonkarahisar,Türkiye,Süleyman Soylu
12 Kasım 2018 Pazartesi 13:00