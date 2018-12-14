İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Tunceli
'de bir mağarada 6 teröristin sıkıştırıldığını ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Jandarma
Komandolarının tatbikatının devam ettiğini söyledi. Taşköprü
Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, ikindi ezanı okunduğu sırada ezanlar hürmetine dua edilmesini isteyerek, "Şuanda Tunceli'de jandarma komandolarımız, kahramanlarımız tarafından bir sığınıkta, mağarada 6 terörist olduğunu tahmin ediyoruz, burada sıkıştırdılar. Dün geceden itibaren sığınağın 20-25 metre içerisine kadar girdiler. Allah muhafaza etsin, inşallah orada gereğini yerine getirecekler. İnşallah ayaklarına taş değmeden, hiçbir sıkıntı olmadan inşallah o operasyonu da orada bitirmiş olurlar. Ezanlar hürmetine dua edelim inşallah" dedi. - KASTAMONU
14 Aralık 2018 Cuma 16:16