İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, 19 Eylül Gaziler Gübü sebebiyle Ankara'da bulunan Vilayetler Evi'nde şehit ve gazi yakınları ile yemekli programda bir araya geldi. Program Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Muhammed Mansur Sağır'ın yemek duası ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapmasıyla başladı. Programda konuşan Bakan Soylu ise, "Bu millet, gaziliğin kıymetini bilen bir millettir. Herşeyden önce gazi bir millettir. Gazidir, çünkü zulmün yarasını görmüştür. Dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz dikmesini görmüştür. Gazidir, çünkü bu millet ihanetin yarasını da görmüştür" diye konuştu. Bakan Soylu'nun konuşma yaptığı esnada göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.Gaza demek dava demektirBakan Soylu, "Birlikte mesai yaptığı arkadaşının, gecenin bir yarısı üstüne tank sürdüğünü, helikopterden üstüne ateş açtığını, uçaktan bomba attığını görmüştür. Ama bir milletin gazi olması, sadece kurşun yarasıyla olabilen birşey değildir. Bu millet gazidir, çünkü gaza ehli bir millettir. Gaza demek, dava demektir; bu milletin bir davası vardır. Bu aziz millet binlerce yıldır ganimet için, zenginlik için değil, güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyaya itiraz ettiği için; adaletin hakim olduğu, hakkın yerini bulduğu, zalimin gülmediği, mazlumun ağlamadığı, anaların babaların evlatlarını toprağa vermediği bir dünya için, kılıç ve kalem sallamış, kelam söylemiştir"ifadelerini kullandı."Bizi fakirliğe, geri kalmışlığa, onur kırıcı politikalara maruz bırakırlar""15 Temmuz'da meydanlarda veya Kato'da terörist kovalarken veya şehirde bir suçlunun peşine giderken yaptığınız, tam anlamıyla budur. Hepiniz göz yumabilirdiniz. "can cümleden azizdir" deyip evinizde oturabilirdiniz" diyen Bakan Soylu, "O zaman ne olurdu biliyor musunuz? Bakın Pazartesi günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit edilişlerinin yıldönümü münasebetiyle Topkapı Anıtmezar'daydık. Bir başbakan ve iki bakanı astılar.Sadece onları asmadılar hepimize bir had bildirdiler. Bize patronluk taslayanlar biz ağzmızı açmadan adım atamazsınız diyenler bunları gerçkekleştirdiler. İşte gaza yapmazsak, gazi olmazsak, zulmün karşısına şehadeti göze alıp dikilmezsek, Bu millete yapacakları budur. Bize hizmet edenleri, hakk'i savunanları, şu milleti ezan-i muhammedi ile buluşturanları, şu millete baraj yapanları, yol yapanları, zenginleştirenleri, dış politikada hakkını savunanları sustururlar, yok etmeye çalışırlar, asarlar, cezalandırırlar ve bizi de yıllarca yaptıkları gibi fakirliğe, geri kalmışlığa, onur kırıcı politikalara maruz bırakırlar. Ama çok şükür bugün böyle olmuyor. Bugün bunu yapamıyorlar. Çünkü gazilerimiz var. Şehitlerimiz var. Gaza ehli evlatlarımız var. Hem meydanda kan akıtan gaza ehlimiz var, hem de bilgisayar başında ter akıtan, düşünen, proje çizen; bir gaza bilinciyle uçan araba tasarlayan; kendi helikopterimizi, insansız hava aracımızı tasarlayan; tezgah başında, fabrikada maharetle üreten evlatlarımız var. ve aynı zamanda gaza ruhuna sahip çıkan, bize o iklimi sağlayan, bir davası olan, dünyadaki zulme sessiz kalmayan gaza ehli bir liderimiz var"şeklinde konuştuDönüşler 354 bin sayısına ulaştıTürkiye'nin göç yönetiminin, terörle mücadelesinin, savunma sanayinin millileştirilmesi hamlesinin ve içeri sızmış FETÖ temizliğinin, sınır güvenlik yönetiminin milli bir bilinçle yapılan işler olduğunu belirten Soylu, "Türkiye 8 yıldır, Suriye ve ortadoğu kaynaklı göçü yönetmektedir. Ancak 8 yıldır sadece gelen gideni ağırlamakla iktifa ediyor değildir. Güney sınırımızın altında hem Suriyeliler için, hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor, hem de göç, tersine dönmeye başlıyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir. Biz sadece 19 Eylül Gaziler için burada değiliz sizden ders almak için buradayız. Bu topraklarda alınabilecek en büyük dersi sizler veriyorsunuz" ifadelerine yer verdi.Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattırGazi Özel Harekat Polisi Ömer Kula yaptığı konuşmada, "Şırnak'ta iki bacağımızı roketatar ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) yüzünden kaybettik ve protezli olarak yaşamıma devam etmekteyim. Gazilik onuruna erdik, bayrağımızı yere düşürmedik vatanımızı böldürmedik. Şehitlik ve gazilik bizlerin gurur ve onur makamlarıdır. Aziz vatanımız için canını vermiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" sözlerini kullandı. - ANKARA