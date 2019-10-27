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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı.

27.10.2019 14:58İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı.
Antalya Valiliği Hükümet Konağı önünde düzenlenen cenaze törenine Bakan Soylu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Osman Artan, vali yardımcıları, kaymakamlar ile Ergün'ün ailesi ve yakınları katıldı.
Ergün'ün cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verileceği memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesine gönderildi.
Bakan Soylu, törenin ardından Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasına geçti. İncelemelerde bulunan Soylu, yeni emniyet binası hakkında bilgi aldı.
Soylu'ya, Vali Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Ulucan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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