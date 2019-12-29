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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanlığın yerli otomobil siparişi olacak, almak için sabırsızlanıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, bakanlık olarak her yıl ihtiyaca göre 5-8 bin arasında yerli otomobil siparişi verebileceklerini söyledi.

29.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu Özel" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Çok uzun yıllardır Türkiye'nin ertelemek zorunda kaldığı bir hayal gerçek oldu. Hem İçişleri Bakanlığı, hem polis hem de jandarma olarak bu konularda en çok alıcılardan birisiyiz. Nasıl bir polis ve jandarma olacağını merak eden arkadaşlarımız hemen tasarım yaptırmış. Büyük de beğeni aldı." dedi.

KAÇ ADET YERLİ OTOMOBİL SİPARİŞ EDİLECEK?

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak kaç adet yerli otomobil alacaksınız?" sorusuna ise, "Almak için sabırsızlanıyoruz. Jandarma ve polis teşkilatı olarak 50 bin araç portföyümüz var. Bunda büyük ve zırhlı araçlar da var. Bizde ortalama 8-10 yılda bir döngü sağlanıyor. O döngü içerisinde alabileceğimiz, her yıl 5-6 bin ya da 8-10 bin civarında bir talebe karşılık geliyor. Tabi tüm branşlar içerisinde." cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanlığın yerli otomobil siparişi olacak, almak için sabırsızlanıyoruz

Süleyman Soylu, Polis, Politika, Güncel


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