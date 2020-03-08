İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da cenaze törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Batman milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi Ferit Özdemir'in cenaze törenine katıldı.
08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Batman milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi Ferit Özdemir'in cenaze törenine katıldı.
Batman'a gelen Bakan Soylu beraberinde Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile merkeze bağlı Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasına geçti.
Burada düzenlenen cenaze törenine katılan Soylu, gazetecilere, uzun yıllardır tanıdığı Özdemir'in yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:
"Ferit ağabeyi bugün Hakk'a uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti. Buna şahidiz. Allah, hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesini, çevresini, dostluğunu, insanlığını hiçbir zaman unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecekler de; çoluk çocuğu, evlatları, torunları da o istikamet üzerinde olurlar. Herkese başsağlığı diliyorum. Allah cennetine kavuştursun."
Önceki gün husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Ferit Özdemir, ambulans uçakla sevk edildiği Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gece hayatını kaybetmişti.
Batman'a gelen Bakan Soylu beraberinde Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile merkeze bağlı Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasına geçti.
Burada düzenlenen cenaze törenine katılan Soylu, gazetecilere, uzun yıllardır tanıdığı Özdemir'in yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:
"Ferit ağabeyi bugün Hakk'a uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti. Buna şahidiz. Allah, hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesini, çevresini, dostluğunu, insanlığını hiçbir zaman unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecekler de; çoluk çocuğu, evlatları, torunları da o istikamet üzerinde olurlar. Herkese başsağlığı diliyorum. Allah cennetine kavuştursun."
Önceki gün husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Ferit Özdemir, ambulans uçakla sevk edildiği Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gece hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da cenaze törenine katıldı
Etiketler : Süleyman Soylu, Milletvekili, Batman, Güncel
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