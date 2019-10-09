İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle biliyoruz

İçişileri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu."İstihbarat açısından şu an çok iyiyiz. Dezavantajı stratejik müttefiklerimizin 30 bin TIR takviyesi var. Hem bu konudaki hazırlıklar uzun zamandır yapılmaktadır." diyen Soylu, "Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj." ifadelerini kullandı.

"ASLINDA BU TERÖRLE MÜCADELE"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık. Kimse bilmiyor şu anda.

Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesidir. Sınırının ötesinde yaptığı önemli adımın 3. halkasıdır. 1. adımı Fırat Kalkanı Harekatı'dır. Türkiye, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde büyük bir risk aldı ve yaklaşık 3 bin 60'ın üzerinde DEAŞ'lıyı da etkisiz hale getirdi.

Ardından Zeytindalı Harekatı gerçekleşti. Dünyada "Burada ne işiniz var..." Destek olanlar destek olmayanlar... Türkiye orada da bir kararlılık ortaya koydu. Hem kendi sınırını tehdit eden hem de oradaki nüfus yapısını değiştirmek için PYD/PKK'ya sessiz kalmadı.

"O BÖLGEYİ KÖY KÖY, AŞİRET AŞİRET MAHALLE MAHALLE BİLİYORUZ"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan avantajları ve dezavantajları var. İstihbarat açısından şuan çok iyiyiz. Dezavantajı stratejik müttefiklerimizin 30 bin TIR takviyesi var. Hem bu konudaki hazırlıklar uzun zamandır yapılmaktadır. Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj. Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor. Aşiretler var. 'Sizlerle birlikteyiz. Şu kadar adam sizinle birlikteyiz. Bize hangi görevi vereceksiniz' diyorlar.

"AVRUPA BÖLGENİN DEMOGRAFİK YAPISINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Avrupa'nın söylediği şu; bu bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. Burada Arap koridoru yaratacak tarzı sözler. Türkiye hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı Harekatı olsun. Bu hattın tamamında 25-30 km başlamadan önce biz zaten oradaydık.

Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz. Hem PKK/PYD hem de HDP kendine bir yer buldu. Bu durumu savaşla nitelendirdi. Bu teröristleri temizlemeye yönelik bir harekattır. Onların söylediği bizim harekat yaptığımız yerin içinde değildir.

Türkiye sivilleri korumaya yönelik hassasiyetini terör örgütü kullanmaya çalışmıştır ama uluslararası alanda hiçbir eleştiriye maruz kalmadık. Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde.