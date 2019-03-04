Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi.Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur." dedi.

Bakan Soylu, Karadeniz Vakfı'nın organize ettiği Karadeniz İş Adamları ve STK Temsilcileri Buluşması'nda, Türkiye'nin demokrasiyi hak eden dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, DARBELER TARİHİNİ DEMOKRASİYLE YENEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR"

Türkiye'nin demokrasi konusunda çok bedel ödediğini belirten Soylu, "Türkiye, her 10 yılda bir darbe ile karşılaştı. Darbe yapanları, başka işlerle değil, kumpaslarla, tezgahlarda değil, siyasal iradesiyle mağlup etti ve Türkiye, darbeler tarihini demokrasi ile yenen dünyadaki nadir ülkelerden biridir." diye konuştu.

"3 BİN 333 PKK'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRMİŞİZ"

Terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi veren Soylu, "Bizi terörle uğraştırıyorlar. İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirmişiz. Bütün alana yayılmış durumdayız. 2 yılda toplam 3 bin 99 sığınak ve barınak imha ettik. Tonlarca silah, mühimmat, gıda, yiyecek, bütün bunları... Şehirde, kırsalda bir tarafta insansız hava araçları, bir taraftan insansız hava araçları, bir taraftan evlatlarımız var, bütün alanı kapladık. Demek yapılabiliyormuş, demek gerçekleştirilebiliyormuş, demek ortaya konulabiliyormuş." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DHKP/C'den kırsalda bir tek kişi kalmadığının altını çizen Soylu, teröristlerin kırsalda tasfiye edildiğini dile getirdi.

Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi, çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye ise ya ölüdür ya da tutukludur." dedi.

"350 PKK'LIYI İKNA METODU İLE TESLİM ALDIK"

İki yılda 800'ün üzerinde PKK'lının teslim olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"İki yılda 800'ün üzerinde PKK'lı teslim oldu. Biz bunun 350'sini ikna metodu ile teslim aldık. Binin üzerinde PKK'lı ailelerle jandarma ve polis arkadaşlarımız birebir irtibat halindeler. 'Evladınızı çağırın, adalete teslim olsunlar.' PKK'ya katılanın iki katı kadar bizim onlardan ikna ile aldığımız. Bu, şu demektir, örgütü çözüyorsunuz."

Kaynak: AA