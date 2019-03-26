İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Buraya HDP
'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin. Milletin masum çocuklarını alıp ondan sonra dağda terörist yapacağına, kendi çocuklarınız ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım. Sorun onlara, milletin yakasından niye düşmüyorsunuz diye... Ben İçişleri Bakanıyım, tek tek hangisinin ne iş yaptığına baktım. Bunların çocukları Amerika
'da okuyorlar, bunların çocukları İngiltere
'de okuyorlar. Bunların çocukları markasını bile benim bilmediğim lüks arabalara biniyorlar, milletin evlatlarını dağda terörist olarak çarpıştırıyorlar"
Masum, Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Güncel
Kaynak: AA