İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağda 500 kadar PKK'lı kaldı""13 yaşındaki kızları dağa kaçırıp tecavüz eden, sonrada terörist yapan PKK'lı sapıkları Cemil Bayık'ı, Murat Karayılanı savunan partiden kadına şiddet dersi alacak değiliz"-" Arnavurluk'taki deprem sonrası AFAD, UMKE, ve Kızılay ekiplerimiz oradalar. Büyük bir gayretle enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor"-"Arnavutluk'ta kalan Türk vatandaşlarımızın Türkiye'ye nakli gerçekleştirildi"-" 3 tane gazete manşetiyle susturulan, aman muhalefet yemeyelim korkusuyla adım atamayan bir Türkiye yok."-"Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı. Diyarbakır'da aylardır ellerinde evlatlarının fotoğraflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı. PKK'nın dağdaki durumuna ilişkin bilgi veren Soylu, "-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "500 'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. 2020 yılı için bütün hazırlık imkan ve kabiliyetlerimizle, kapasitemizle bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik alan bırakmayacağız"diye konuştu.Jandarma Genel Komutanlığı Terör, İstihbarat, Emniyet ve Asayiş konularına yönelik 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe'deki Karargahta 3 gün süreyle devam edecek toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Ahmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile il komutanlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı personelleri katıldı. Toplantıda 2019 yılı değerlendirilirken, 2020 yılında icra edilmesi planlanan çalışmalara yönelik yol haritaları belirlendi."Tüm birimlerle yüklenilecek"Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin toplantının açılış konuşmasını yaptı. Orgeneral Çetin, "Terörle mücadele karşısında zor ve önemli bir süreçten geçiyoruz. Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Mevcut huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. Dün olduğu gibi bugünde Jandarma Genel Komutanlığı üstlendiği bütün görevlileri azim ve kararlılığıyla yerine getirecek. Her ne pahasına olursa olsun, mevcut yasaların verdiği sorumluluk ve yetkiyle 'ara, bul ve yok et' şeklindeki mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kışın bütün terör örgütlerine karşı, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, tüm komuta kadememiz olarak bütün birimlerimizle yükleneceğiz" diye konuştu.Arnavutluk'a geçmiş olsunİçişleri Bakanı Soylu ise değerlendirme toplantısında, Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, "AFAD, UMKE ile Kızılay gitti ve Türkiye olarak elimizden geldiğince Arnavutluk halkının acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Ekipler büyük bir gayretle enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını gerçekleştiriyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" sözlerini kullandı.PKK'ya müzahir parti kuryeliğiBakan Soylu, Türkiye'nin, jandarmalığın da, polisliğin de, insan olmanın da, büyük devlet olmanın da, millet olmanın da kitabını yazdığını belirterek, "Sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yok. Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, 'Aman muhalefet yemeyelim.' korkusuyla adım atamayan bir Türkiye'de yok. PKK'ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış, bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden, sonra da terörist yapan PKK'lı sapıkları, Cemil Bayık'ı Murat Karayılan'ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa, gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil'deki o aşağılık adamlara söylesinler"değerlendirmesini yaptı.Anneler için ne yaptılarSüleyman Soylu, HDP'nin bugüne kadar istismar etmedikleri alan kalmadığını, Kürtleri, Doğu ve Güneydoğu'da yoksunluğu, geri kalmışlığı, hukuku, demokrasiyi istismar ettiklerini, şimdi de kadın cinayetleri üzerinden kadın meselesini de istismar ettikleri şeklinde konuşarak, "Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı, Diyarbakır'da aylardır ellerinde evlatlarının fotograflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar?" sorusunu soran Soylu, "Önce korkutmaya çalıştılar, bizatihi Kandil'den mesaj getirip tehdit ettiler. Baktılar olmadı yanlarından geçip gittiler, yüzlerine bakmadılar. Bir tanesini bile evladının acısını hissetmediler. Kendilerine yakın medya bunu nasıl haberleştiriyor biliyor musunuz? 'Diyarbakır İl Binası ablukada' diyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA