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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." ifadesini kullandı.

13.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." ifadesini kullandı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir." değerlendirmesine yer verdi.
Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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