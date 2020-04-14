İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Haydar Baş için taziye mesajı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
14.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:32
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun Haydar Baş için taziye mesajı yayımladığı belirtildi.
Soylu, mesajında, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Haydar Baş'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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