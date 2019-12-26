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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür.

26.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.
Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.

Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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