İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Soylu, Muş-Kulp karayolundaki Şenyayla bölgesinde kurulan Moray Üs Bölgesini ziyaret etti.Komutanlardan bilgi alan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı ve üsbölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, kışın ortasında Şenyayla'davatan savunması yapan, milletin huzuru ve güveni için canı pahasına kararlımücadele ortaya koyan jandarma personeliyle bir arada bulunmaktan duyduğumemnuniyeti dile getirdi.

"ŞENYAYLA'DA ELDE ETTİĞİNİZ BAŞARI TAKDİRE DEĞERDİR"

Şenyayla'nın uzun yıllar terör örgütü PKK'nın kendi sözlüğünde "kendialanı" olarak nitelendirdiği yerlerden biri olduğunu belirten Soylu, "Ortayakoyduğunuz kararlı mücadele, terör örgütüne aman vermeyen iradeniz ve kar kışdemeden bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, hürriyetine kastedenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 2-3 ay içerisinde Şenyayla'daelde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek ve bu milletinsize olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizden razı olsun,Allah ayağınıza taş değdirmesin." diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TARİHE GÖMECEĞİZ"

Yakın zamanda biten ve Şenyayla'nın göbeğine mıh gibi çakılan üsbölgesinin, terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibi olduğunu vurgulayanSoylu, Şenyayla'nın terör örgütünden temizlenip huzurun ve kardeşliğin alanıolduğu gibi, aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında2020'de de aynı kararlılığı ortaya koyacaklarını aktardı.

"2020'de inşallah sizin cesur bakışlarınızla, irade ortaya koyananlayışınızla, bize, millete güç veren adımlarınızla silip süpüreceğiz. Bu derdi,gelecek nesillere bırakmadan terör örgütünü tarihe gömeceğiz." diyen Soylu, şöyledevam etti:

"Her birimizin yemini var. Milletimize, bu uğurda şehit olankahramanlarımıza, uzvunu kaybetmiş, gözü, gönlü burada olan, duası sizlerle olangazilerimize, o kahraman arkadaşlarımıza yeminimiz var. İnşallah bunu hepbirlikte gerçekleştireceğiz. Ne yapacağımızı, nasıl adım atacağımızı biliyoruz.Özellikle çukur ve barikat olaylarından sonra her geçen gün artan bir kapasiteylebüyük bir çalışma azmiyle önemli bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sadecekendi ülkemizde değil, dünyaya örnek bir terörle mücadele gösteriyoruz. Bubölgelerde okula rahat gidemeyen evlatlarımız öğretmenleriyle buluşuyor.Üniversitelerimiz şenleniyor. Bir taraftan ihya ve inşa çalışmaları aynı şekildesürüyor, bir taraftan da bugün tarihimizin bize emanet bıraktığı Muş ve Malazgirtovasında hem ürünümüz değerleniyor hem de her yıl 30 Ağustos'ta bütün dünyayatarihimizin bize emanet ettiği bu kararlılığı Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan ile haykırıyoruz. Allah sizlerden razı olsun."

"MALAZGİRT TEKRAR ŞENLENSİN, YENİ BİR TARİHE YİNE İSMİNİ KAZIMIŞ OLSUN"

Bölgeye birçok kez geldiğini ve ne halde olduğunu en iyi bilenlerdenbiri olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu çok daha güzel şekilde yarınlara taşıma emanetisizlerin omuzlarındadır, sorumluluğundadır. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hemduamız hem de attığınız her adımdaki desteğimiz sizinledir. Ailenizin,çocuklarınızın, annelerinizin, babalarınızın her birine şükranlarımızı,minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yetiştirdikleri kahraman evlatlarıyla bütünmilletimiz, ecdadımız ve geleceğimiz övünmektedir. 2020'de terör örgütü PKK'nınadını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla,tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yineismini kazımış olsun."