İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "DEAŞ, PKK, FETÖ patronunun aynı olduğu ürünler, imalatları aynı"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ patronunun aynı olduğu ürünlerdir. İmalatları aynı yerlerdir" dedi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katıldı.Toplantıdaki konuşmasında Barış Pınarı harekatında değinen Soylu, "Harekata 120 saatlik ara verildi. Bazı gazeteler ısrarla ateşkes diyor. Hassasiyetlerimize ve egemen kimliklerimize saldırdıkları kanaatindeyim. Bu muhalif olmak değildir. Muhalif olmak başımız üzerine, eleştiri olabilir. Burada doğru verilerle, doğru politikalarla adım atmaktın bizim sorunuzum. Türkiye bir savaşta değildir. Onun için ateşkes kavramı bu gazetelere ifade etmek istiyorum yanlış bir kavramdır. Türkiye PKK YPG terör örgütüne operasyon yapmaktadır. O gazetede bayrağını azıcık seven varsa, ateşkes ibaresinden sonra derhal oradan ayrılmalıdır" diye konuştu.Suriye'nin kuzeyinde bir terör devlet kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bir sonraki adımda Kuzey Irak Kürtlerini hedef alacaklardır. Sonra Türkiye'ye dönüp 'üç beş vilayet sen de ver' diyeceklerdir. Bu çok açık görülüyor. Biz Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdiğimizde DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz. Hepsi korkuyorlar. DEAŞ'ın videolarından korkuyorlar. Bütün batı kimyası altüst olmuş. Bizim elde ettiğimiz her tecrübe kolay elde edilir bir tecrübe değildir. DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ de patronunun aynı olduğu ürünlerdir. İmalatları aynı yerlerdir. Bunu bir siyaset terminoloji üretmek için söylüyor değilim. Elimizdeki bütün istihbari bilgiler, bütün hareket kaynakları, tarzları hedefi özdeştir. Bu çok nettir" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla büyük adımlar attığını söyleyen Soylu, Barış Pınarı harekatıyla da terör örgütüne 3'üncü darbenin vurulduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA