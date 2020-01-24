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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil

Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil" dedi.

24.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 'ye sınır olan yerlerin tamamıyla irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var, herhangi bir can kaybı şu ana kadar yok, 2 yaralı var." dedi.

6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu

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ElazığElazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil

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