İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Erdoğan'dan Sonra Siyaseti Bırakacağım

İçişleri Bakanı Süleyman soylu Buket Aydın'ın sunduğu 40' programına katıldı. "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Bakan Soylu siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı.

"ERDOĞAN'DA SONRA SİYASET YAPMAYI BIRAKACAĞIM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk oldu. Siyasi hayatından özel hayatına kadar birçok soruya yanıt veren Soylu, siyaseti bırakacağı tarihi de açıkladı.Soylu, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayı bırakacağım" diyerek yanıt verdi.