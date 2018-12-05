İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün "Eninde Sonunda Alınacağını" Söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün üzerine acımasızca gitmeye devam edeceklerini belirten Soylu, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında "Eninde sonunda, ölü ya da diri o adamı oradan alıp getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"BİR ÇİZGİYE RİAYET ETMEYE ÇALIŞTIM"

CNN Türk'te yayınlanan programda soruları yanıtlayan Soylu, gençliğinden bu yana siyasetle ilgili olduğunu belirterek, "Sigortacılık benim işimdi. Müşteriye gitmeyi, ziyaretleri çok severdim. Tabii siyaset ve ticaret birbiriyle yapılırken aslında zor. Ama ekmeğinizi kazanmalısınız. Biz 3 yıldır milletvekili maaşı gördük. Ondan önce yaptığımız bütün görevleri gönüllü olarak yaptık. Ailenizi çoluk çocuğunuzu geçindireceksiniz bir taraftan da siyasetle ilgileneceksiniz. Geriye dönük baktığımda çok üzüntüler, çok sevinçler yaşadım. Bir çizgiye riayet etmeye çalıştım. Bize bırakılan siyaset emanetine halel getirmemeye çalıştım. Öyle yapmalısınız ki sizden sonra gelenler de aynı şekilde yapmalıdır. Bu iddianın üzerinden siyaset hayatına girdik. " diye konuştu.

"YAPAMADIĞIMI HİSSETTİĞİM ANDA EMANETİ BIRAKIRIM"

Siyasette yapılan icraatlarla var olacağını dile getiren Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: " Genelde siyasette 'ben ayrılırım' denir ama ayrılınmaz. Ama şunu yapmak lazım. Kaybediyorsanız ayrılın. Bu dünya sizinle var değil. Yaptığınız işle sizle vardır. Elbette sizden sonrakilere fırsat sunmanız lazım. İçişleri Bakanlığı bana babamdan kalmadı. Yapamadığımı hissettiğim gün emaneti bırakırım. Doğrusu budur. Geçmiş günlerden elde ettiğin kredibiliteyi geleceğe devam etme anlayışı doğru değil. Benden önce de vardı, benden sonra da olacak."

AK PARTİ'YE NEDEN KATILDI?

Soylu, "neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" şeklindeki bir soruya karşılık olarak şu cevabı verdi: "Biz Demokrat Parti, Adalet Parti ve Doğru Yol Partiliyiz ailece olarak. Öyle bir atmosferde büyüdük. Biz Refah Partili, MHP'li arkadaşlarımızla Türkiye meselelerini konuşuyorduk. 13-14 yaşında da siyasetle ilgiliydim. O gün de işimizi iyi yapmak için gayret sarf ettik. Türkiye'de CHP var mı? Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin, Doğruyol'un karşısında CHP var. Bugün AK Parti'nin karşısında CHP var. Bizim safımızda bir sıkıntı yok. Safımız belli. Bugün de aynı çizgimize devam ediyoruz."

" FETÖ'NÜN ÜZERİNE ACIMASIZ GİDİYORUZ DEVAM DA EDECEĞİZ"

Konuşmasında FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı anlatan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "FETÖ tehlikesi çok azaldı. İyi mücadele ediyoruz, iyi bir kararlılık gösteriyoruz. 15 Temmuz'dan sonra da halkımız bize sabır gösterdi. Dünya bizi yavaş yavaş anlıyor. İçişleri Bakanı olmak sadece kendi görev alanınızdaki meseleleriyle ilgilenmek değil. Bir ülkenin iç güvenliği başka ülkelerin merkezlerinde başlıyor. Oralarda onlara alan açılıyorsa bu sizin iç güvenliğinizi ilgilendiren meseledir. FETÖ ile mücadelelerde iyi mesafe aldık. Şunu söyleyeyim, acımasız gidiyoruz ve gitmekte de kararlıyız. Duygularımıza mağlup olursak 15 Temmuz gecesinin daha ağrını bu ülke yaşar. Çok önemli yapılar çökeltildi. Bir taraftan kurumların içerisindeki yapılanmalardan medya yapılanmalarına, okul dershane, yargı, emniyet, TSK içerisindeki yapılanmalara kadar, iş dünyasındaki yapılanmaya kadar önemli bir noktaya geldik. Dünyada yavaş yavaş FETÖ tehlikesine inanmaya başladı. Yakın zamanda göreceksiniz önemli mesafeler kat edilecek. Burada Türk Milletinin, sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam duruşu var.

"BİZ ENİNDE SONUNDA ÖLÜ YA DA DİRİ O ADAMI ORADAN ALACAĞIZ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eninde sonunda Türkiye'ye getirileceğini söyleyen Bakan Soylu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Fetullah Gülen gibi her şeyden yoksun, bir meczup Türkiye'ye darbe planlayacaksa biz işimizi bırakalım. Onun arkasında olanlar onu tutuyorlar. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da bu işi yapın bakalım 1 gün tutarlar mı? Algılar gerçekleri değiştiremez. Biz önünde sonunda biz bu adamı oradan alacağız, ölüsünü veya dirisini. Benim dönemimde de olabilir benden sonra da olabilir. Bundan eminim."