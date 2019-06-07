İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da konuştu





"YARI YARIYA OYDAN GÜÇ ALARAK BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİNE GİRMİŞ"

Soylu, "Bakın bir devletin valisine 'it' demek, polise 'şerefsiz' demek ne insanlığa ne de ahlaka yakışır. Evet, 31 Mart'ta hakikaten yarı yarıya bir oy almış. O yarı yarıya aldığı oydan güç alarak bir güç zehirlenmesine girmiş. 'Olmadan oldum', 'pişmeden piştim' demeye başlamış. Bunu çok zararlı buluyorum" dedi.





"BEN GECE MİLLETİ YATIRMADAN UYUMAM"

İçişleri Bakanı Soylu, "Ben iki buçuk yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Biz gece gündüz uyumuyoruz. Allah şahittir. Ben gece milleti yatırmadan uyumam. Bu millet uyumadan uyumam. Bu millet rahat bir şekilde uyur ben daha sonra uyurum. Bu milletin başına bir iş gelmesin diye işimizi gücümüzü erken başlatan kardeşlerinizden biriyim. DEAŞ geçen gün Türkiye'de yeni bir hamleye girişti. 20 kişisini, güvenlik görevlilerimiz ve istihbaratımız onları eylem halindeyken operasyon düzenleyerek aldılar. DEAŞ başka bir taraftan tüm terör örgütleri, karşımızda İstanbul üzerinden Türkiye'nin istikrarsızlaşması ve bölgedeki kargaşaya Türkiye'yi itmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlara bu fırsatı vermeyin. Gelecek nesillerimize vebal altında oluruz" şeklinde konuştu.





"BİZE GÜÇ VERİN, DESTEK VERİN"

Soylu konuşmasının son bölümünde ise, "Bir oyun ile karşı karşıyayız. Bu oyunu en önemli parçalarından birisini İstanbul yapmak istiyorlar. İstanbul'u buna alet etmeyelim. Gerisini bize bırakın. Terörle mücadelede nasıl gittiğimizi görüyorsunuz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 600'ün çok az üstünde kaldı. Bize güç verin destek verin. Buradan güç ve kuvvet istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapalım. Ümitsizlik, şeytandandır. Ümitsizliğe kapılmam. Biz üzerimize düşeni yapalım, çalışalım. Sonucu belirleyecek, biz değiliz. Sonucu belirleyecek Allah'tır, biz ona inanıyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- İstanbul