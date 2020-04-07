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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem

Katıldığı TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'e ilişkin, "Ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok" dedi.

07.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, ölüm orucu tutan ve 288'inci gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek hakkında da konuştu.

"YAMYAMLARDA VAR BU YÖNTEM"

Soylu, içerideki ve dışarıdaki örgütlerin bir zaafiyet alanı aradığını, Türkiye'nin en son DHKP-C'nin ölüme yatırdığı ve öldükten sonra da kutsadığı bir tabloyu gördüğünü söyledi. Süleyman Soylu, "Helin Bölek'i ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Onun ölüm orucunun kutsal bir şey olduğunu söylediler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok. Bu bizim kültürümüzde, anlayışımızda var mı? Bu bir terör örgütü. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'i aldık hastaneye götürdük, doktorları tehdit ettiler. Hadi bize yaptıkları tehditlerin bir anlamı yok ama bir taraftan hakimleri ve savcılar tehdit ettiler. Bunlara siyasi mekanizma ve Türk Tabipleri Birliği destek oldu." değerlendirmesini yaptı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİ DERDİNE DÜŞMÜŞ"

Süleyman Soylu, bir başka soruya karşılık, "Terör örgütü kendi derdine düşmüş, onlar da koronayla karşı karşıya şu anda. 38 korona pozitif vakası var. Bu bildiğimiz. 'Su uyur düşman uyumaz', 'Kurt puslu havayı sever' diye tabirlerimiz var. Bilmenizi isterim ki bütün güvenlik güçlerimiz 24 saat tetikte. Terörle mücadele konusunda en ufak bir rehavetimiz ve gevşekliğimiz olmamalıdır. Operasyonlarımız hala devam ediyor. Mağaralardan çıkmış değiller ama Allah nasip ederse milletimiz, mayıs ayının ortasından itibaren, inşallah gündem ona müsaade eder, terörle mücadelede bambaşka seyir görecek." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek’i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
Etiketler: Süleyman Soylu, Grup Yorum, Politika, Güncel
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