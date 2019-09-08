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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Interpol, Fetö'yü terör örgütü olarak görmüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki buçuk yıl içerisinde Gülen grubu mensubu 8 bin civarında kişinin Yunanistan'a geçtiğini söyledi.

08.09.2019 13:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Interpol, Fetö'yü terör örgütü olarak görmüyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki buçuk yıl içerisinde Gülen grubu mensubu 8 bin civarında kişinin Yunanistan'a geçtiğini söyledi. Bu kişileri Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) kanalıyla arayabilme kabiliyetine sahip olamadıklarını belirten Süleyman Soylu, çünkü teşkilatın bu şahısları terör kapsamında değerlendirmediğini dile getirdi.

Cnn Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakanı Soylu, "Hala Fetö'cüleri Interpol kanalıyla arayabilme kabiliyetine sahip olamadık. Interpol hala fetöcüleri terörist olarak görmüyor. PKK'yı terörorist olarak görür ama iade etmez. Bunları yaparak bütün dünyaya bir siyasi mülahaza olarak ortaya koyuyorlar." dedi.
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Süleyman Soylu, Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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