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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstifasını Twitter'dan Duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

12.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstifasını Twitter'dan Duyurdu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süleyman Soylu İstifa Etti!

Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah Milletimizi korusun"

pic.twitter.com/HDQ5t65vKp
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 12, 2020

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Süleyman Soylu, Twitter, Teknoloji
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