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İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili yaptığı konuşmada, "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış gibi görüyorum. O kişi bunun bedelini ödeyecek" dedi.

28.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'de Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulması tepki gösterdi. Çirkin ifadelerle ilgili açıklama yapan Soylu, "O kişi bunun bedelini ödeyecek dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili İzmir'de yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullandı. Soylu, "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" dedi.

MHP DE TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Türkiye'yi utandıran olayla ilgili olarak, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulması tepki çekmişti. Çirkin ifadelerle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtmişti.

AK PartiAK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdiŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi

Süleyman Soylu, Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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