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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Emniyet güçlerinde hastalığa yakalanlar var ama sürekli son dakika olarak günemde getirmek istemiyoruz. Polis teşkilatımızda bir kaybımız var" dedi.

06.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınıyla ilgili tv100 ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle ilgili "Dünyada yeni bir durumla karşı karşıyayız" diyen Bakan Soylu, "Bu durum karşısında şaşıran, dağılan, alt yapısı yetmeyen ülkeler var. Ortada bir belirsizlik var. Biz Türkiye olarak öncelikle 4 ana mesel belirledik. 1- Kamu düzeninin ayakta kalması, 2- Bu durumun kendi odağı Sağlık sistmeinin ayka kalması ve sürdürülebilir olması, 3- Üretim ve tedarik zincirini aksamadan devan etmesi, 4- Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe. Türkiye'nin kamu düzeninde en ufak bir sorun söz konusu değil. Dışarıda attığımız adımlar da Türkiye kendi sürecini kendi etkinliğini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SADECE KENDİ TEDARİK ZİNCİRİNİ YÜRÜTMÜYOR"

Türkiye'nin sağlık sisteminden övgüyle bahseden Soylu, "Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili olarak; Amerikayı görüyoruz, Avrupayı da görüyoruz, Oysa Türkiye bu meseleyle karşı karşıya kaldığından itibaren sağlık sisteminde alt yapıyı en iyi şekilde yürüyor. Türkiye sadece kendi tedarik zincirini yürütmüyor. Türkiye dünyaya da ihracata devam ediyor." dedi.

"OHAL KESİNLİK OLMAZ DEMEM"

OHAL'le ilgili soruya da yanıt veren Soylu, "Yarın bu kesinlikle olmaz dememiz elbetteki mümkün değil.Mantıklı da olmaz. Önemli bir süreç yürütülmektedir. Biz ne Çin, ne de İran değiliz. Hepsi yanı başımızda. 212 bin işletmemizi bir anda kapattık. 20 yaş altındakilerle ilgili zaten okullar tatil. Diğer Tarım işçileri vs ilgli bir istisna getirildi. Hareketlilik en düşük seviyeye indirildi. Gerek 20 yaş altı gerek 65 yaş üstü istisnalar hariç bu sürece uyuyor." şeklinde konuştu.

"POLİS TEŞKİLATIMIZDA BİR KAYBIMIZ VAR"

Emniyet teşkilatındaki koronavirüs vakalarıyla ilgili soruya yanıt veren Soylu, "Emniyet güçlerinde hastalığa yakalananlar var ama sürekli son dakika olarak gündemde getirmek istemiyoruz . Bu konuyla ilgili bir sayı gündeme getirdik. Bunlar yüksek sayılar değil. Polis teşkilatımızda bir kaybımız var. Ne geri gönderme merkezlerimizde ne de geçici barınma merkezlerimizde tek bir vaka yok." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Etiketler: Süleyman Soylu, Koronavirüs, Türkiye, Polis, Güncel

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