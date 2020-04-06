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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda, koronavirüs sürecinde medyanın bir bütün olarak sorumlu yayıncılık ortaya koyduğunu belirterek, "Milletimize doğru bilgileri aktarmaya çalıştıkları için teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi.

06.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de Emre Buga'nın sunduğu Güne Bakış programına konuk oldu. Türkiye 'nin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirleri açıklayan Bakan Soylu, şu ana kadar 65 yaş üzerine yaklaşık 6131 kişiye idari, 149 kişiye de adli ceza kesildiğini belirtti. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı 3102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem gerçekleştirildiğini ifade etti.

"MEDYA BU SÜREÇTE SORUMLU YAYINCILIK ORTAYA KOYUYOR"

Bakan Soylu, bu açıklamalarının ardından koronavirüs sürecinde vatandaşları doğru bilgilendirmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışan basın yayın organlarına da teşekkür etti. Soylu, yaptığı açıklamada, "Medya bu dönemde bir bütün olarak sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor. Bir; toplumu bilinçlendirmede, iki; bir takım eksiklikleri ve aksaklıkları tespit ediyorlar. Toplumumuzu uyarmaya çalışan, duyarlılık ortaya koyan ve 7/24 milletimize doğru bilgileri aktarmaya çalıştıkları için teşekkür ederim.Türkiye büyük bir birliktelik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
Etiketler: Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

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Bakan Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor

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