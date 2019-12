İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Soylu, Muş-Kulp kara yolundaki Şenyayla bölgesinde kurulan Moray Üs Bölgesini ziyaret etti. Komutanlardan bilgi alan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı ve üs bölgesinde incelemelerde bulundu.Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, kışın ortasında Şenyayla'da vatan savunması yapan, milletin huzuru ve güveni için canı pahasına kararlı mücadele ortaya koyan jandarma personeliyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Şenyayla'nın uzun yıllar terör örgütü PKK'nın kendi sözlüğünde "kendi alanı" olarak nitelendirdiği yerlerden biri olduğunu belirten Soylu, "Ortaya koyduğunuz kararlı mücadele, terör örgütüne aman vermeyen iradeniz ve kar kış demeden bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, hürriyetine kast edenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 2-3 ay içerisinde Şenyayla'da elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek ve bu milletin size olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizden razı olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin." diye konuştu."Terör örgütünü tarihe gömeceğiz"Yakın zamanda biten ve Şenyayla'nın göbeğine mıh gibi çakılan üs bölgesinin, terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibi olduğunu vurgulayan Soylu, Şenyayla'nın terör örgütünden temizlenip huzurun ve kardeşliğin alanı olduğu gibi, aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında 2020'de de aynı kararlılığı ortaya koyacaklarını aktardı."2020'de inşallah sizin cesur bakışlarınızla, irade ortaya koyan anlayışınızla, bize, millete güç veren adımlarınızla silip süpüreceğiz. Bu derdi, gelecek nesillere bırakmadan terör örgütünü tarihe gömeceğiz." diyen Soylu, şöyle devam etti:"Her birimizin yemini var. Milletimize, bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza, uzvunu kaybetmiş, gözü, gönlü burada olan, duası sizlerle olan gazilerimize, o kahraman arkadaşlarımıza yeminimiz var. İnşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ne yapacağımızı, nasıl adım atacağımızı biliyoruz. Özellikle çukur ve barikat olaylarından sonra her geçen gün artan bir kapasiteyle büyük bir çalışma azmiyle önemli bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sadece kendi ülkemizde değil, dünyaya örnek bir terörle mücadele gösteriyoruz. Bu bölgelerde okula rahat gidemeyen evlatlarımız öğretmenleriyle buluşuyor. Üniversitelerimiz şenleniyor. Bir taraftan ihya ve inşa çalışmaları aynı şekilde sürüyor, bir taraftan da bugün tarihimizin bize emanet bıraktığı Muş ve Malazgirt ovasında hem ürünümüz değerleniyor hem de her yıl 30 Ağustos'ta bütün dünyaya tarihimizin bize emanet ettiği bu kararlılığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile haykırıyoruz. Allah sizlerden razı olsun."Bölgeye birçok kez geldiğini ve ne halde olduğunu en iyi bilenlerden biri olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:"İnşallah bunu çok daha güzel şekilde yarınlara taşıma emaneti sizlerin omuzlarındadır, sorumluluğundadır. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hem duamız hem de attığınız her adımdaki desteğimiz sizinledir. Ailenizin, çocuklarınızın, annelerinizin, babalarınızın her birine şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yetiştirdikleri kahraman evlatlarıyla bütün milletimiz, ecdadımız ve geleceğimiz övünmektedir. 2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun."Soylu, daha sonra AK Parti Muş İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere üs bölgesinden ayrıldı.