Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

13.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi
AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içinde olduğunu belirterek, ülkenin asıl gündemine dönmesi gerektiğini vurguladı.
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışmasının en üst seviyede olduğuna işaret eden Açıkyıldız, bu sürecin hep birlikte en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Açıkyıldız, ülkenin küresel dayatmalardan diğer birçok soruna karşın sağlam bir duruş sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Böylesi kırılgan ve hassas bir dönemde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyetinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından kabul edilmemesi bizi son derece mutlu kılmıştır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Ancak istifanın kabul edilmemesinden bizler ziyadesiyle memnun kaldık. Süleyman Soylu bakanımız azimli ve inançlı duruşuyla Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği görevini başarıyla yerine getiren bir bakanımızdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Ardahan Merkez, AK Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:28: Maske ve eldivenler için özel atık kutusu - Haber 13:28: Burundi'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Haber 13:28: Sakarya'da iki sokak koronavirüs dolayısıyla karantinaya alındı - Haber 13:27: Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Haber 13:27: Düzce Üniversitesi'nden Şehit Polis için taziye mesajı - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin