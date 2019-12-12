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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet" dediği Çukur dizisinden cevap geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" diyerek eleştirdiği Çukur dizisinden cevap geldi. Dizide Vartolu'nun ağır makineli tüfeklerle saldırı yaptığı esnada, "Çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimlerini kötü yönde etkiliyormuşsunuz etkilettirmem" sözleri Bakan Soylu'ya yanıt olarak yorumlandı.

12.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" diyerek eleştirdiği dizisinde ilginç bir sahne yaşandı. Dizide "Vartolu" karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in ağır makineli tüfeklerle yaptığı saldırı sırasında Bakan Soylu'ya yanıt verdiği görüldü.

ÇATIŞMA SAHNESİNDE MEGAFONLA GÖNDERME

Bir çatışma sahnesinin yaşandığı dizide Vartolu'nun, ağır makineli tüfeklerle gemiye doğru hareketlenirken, megafonla kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Köstendil, "Dikkat dikkat. Duydum ki ateş ediyormuşsunuz ettirmem. Çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimlerini kötü yönde etkiliyormuşsunuz etkilettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim, ben." dedi.

"ÇUKUR'DAKİ ŞİDDET GÜNDELİK HAYATA GÖRE ÇOK MASUM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dizinin eski oyuncularından 'İdris Koçovalı' lakaplı Ercan Kesal da Bakan Soylu'ya yanıt niteliğinde bir yorum yapmıştı. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" demişti.

REYTİNGLERDE UÇUŞA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmasının ardından 74. bölümüyle ekrana gelen dizi, reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Fatih Portakal ile Fox Ana Haberi tahtından indirerek birincilik koltuğuna oturmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun

Süleyman Soylu, Çukur, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
ENTEHLIKELI:Bence en zararlisi ilk olarak esra eroldur
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YETER:bulandik ahlaksisca programlari gozumuze soktular
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ABDO:RTÜK NE İŞE YARIYOR SÖYLER MİSİNİZ?
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SM:Harekete gec bekleme sayin soylu sabirlisiniz sabir kalmadi yetti
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KEMAL:Hangi dizi mantıklı ki
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DOĞRUCU:genç nesli mafyavari hayat tarzını güzel bir şeymiş gibi gösterip hayatlarını gayrı ahlaki işler içine itiyor bu tür diziler
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ABİDİN AYEV:Vartolular zırtolular parayı götürsün, gençlik kimin uğrunda, kendilerine karşı çıkanlara da böyle laf sokup kendilerini haklı çıkarmaya çalışsınlar. Gençliğe kötü örnek oluyor diye siğarayı flulayıp yasaklayacağınıza böyle dizileri flulayıp yasaklayacaksınız.
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BUNLAR:DALGA KONUSU ETMİŞLER BİDE UTANMADAN ÖZENTİSİNİZ ULAN HEPİNİZ ADAMLIĞI ANLATAN DİZİ YAPINDA İZLEYELİM
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FB:anlamıyorum ınsanlar ne yasıyor neden sacmalık. . ve uydurma ıle dolu mantıga sıgmayan bır emek harcanmadan yapılan seylere bu kadar ılgı gosterıyor ızlemeyınde sektor bıraz kendını gelıstırsınnn. . . adamlar lastıgın arasından ates edıyor. . . ölen yok. . .
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