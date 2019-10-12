İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa
'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde brifing aldı.
Bakan Soylu, Mardin programının ardından Şanlıurfa'ya geçti.
Burada ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne giden Soylu, sağlık görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Soylu, daha sonra basına kapalı olarak yetkililerden bilgi aldı.
Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile yetkililer katıldı.