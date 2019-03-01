İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Silvan
Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57 seviyesinde. İnşaatın başlamasından beri PKK
buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?"
Süleyman Soylu, Silvan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA