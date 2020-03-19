İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar.
19.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına ilişkin, "Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın. 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Almanya, Güncel