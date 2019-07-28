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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur.

28.07.2019 17:28 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilme kabiliyetine ve hakkına da sahip değiliz. Ne böyle bir istemimiz var ne böyle bir eylemimiz var ne böyle bir hakkımız var. Bu kadar açık ve net."

Süleyman Soylu, İstanbul, Politika

Kaynak: AA

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