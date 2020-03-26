Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "sokağa çıkma yasağı" ile ilgili gelen sorulara, "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz" dedi. Soylu ayrıca, "Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu" açıklamasında bulundu

26.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "sokağa çıkma yasağı" ile ilgili gelen sorulara, "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri artırırız. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz" dedi.

Soylu: Gençlerin hayatlarını yavaşlatması önemli

Herkesin koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonu aklından çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, özellikle gençlerin hayatlarını yavaşlatmasının önemine işaret etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Süleyman Soylu, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD, Maduro’nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu Haberler
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Koronalı hamile kadın ’Evde kalın’ çağrısı yaparken nefessiz kaldı Haberler
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya’da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Haberler
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Dünya Haberleri

18:52: Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:49: İslahiye'de jandarmadan korona virüs denetimi - Haberler 18:49: İşçi alımı haberini duyan İşkur'a koştu - Haberler 18:47: Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi - Haberler 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı