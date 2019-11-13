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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin, "DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik.

13.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:22İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin, "DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığını ifade etmektedir. Sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir." dedi.
Bakan Soylu, 'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.
Sınır içerisinde ve dışında terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Bakan Soylu, "DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığını ifade etmektedir. Sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir." diye konuştu.
"Biz devletiz ve terörün çok acısını çeken bir milletiz." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda şunu söylemek isterim. FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılıkla davam etmektedir. Kamuoyu, milletimiz rahat olsun. FETÖ meselesinin Türkiye'de dibini kazıyana kadar vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. FETÖ'ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonun hazırlıklarını arkadaşlarımız yapıyor. Bu musibetleri bu ülkenin üzerinde bir daha kötü emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması önemli değildir. Hiç kimse aman bu adamlar değişti başkaları gelir mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar yürüteceklerdir."
(Sürecek)

Süleyman Soylu, Van, Güncel

Kaynak: AA

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