İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da: (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya katılımın her geçen yıl azaldığını, teslim olan terörist sayısının da arttığını belirterek, "Rakamlar ortada. 2016 yılında örgüte katılım 703, ikna ve teslim toplamı 466. 2017'de bu devran tersine döndü, katılım 703'ten 161'e düştü, ikna ve teslim 417 oldu. 2018'de katılım 136, ikna ve teslim toplamı 383 oldu. Bu yıl, örgüte katılım şu ana kadar 104, ikna ve teslim toplamı ise 297 oldu. İşte bütün kıvranmaları bu gidişat ve tükeniş sebebiyledir." dedi.Bakan Soylu, Van 'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kardeşliğine kurşun sıkan hain terör örgütüne karşı yıllardır asker, polis ve jandarmayla aynı safta mücadele eden güvenlik korucularıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'de terörle mücadelenin yıllardır kararlılıkla devam ettiğini anlatan Soylu, PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu ve temel amacının bu topraklarda öğretilen İslam'ın şartlarını, camilerde, Kur'an kurslarında, okullarda öğretilenleri bu coğrafyadan silmeye çalıştığını belirtti.Batının, PKK ve PYD'ye sahip çıkmasının arkasındaki temel felsefenin de bu olduğunu vurgulayan Soylu, "Mesele bu topraklardaki inanç kuvvetini zayıflatmak ve doğru yolu yoksun kılmaya çalışmak." dedi.Terör örgütü PYD'ye sahip çıkanların, ismini değiştirerek onu bir meşru örgüt haline getirmeye çalışanların bu coğrafyadaki katliamlardan, kardeşi kardeşe düşürmeden mesul olduklarını belirten Soylu, "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim bakışımız, değerlendirmemiz sadece ülkemizin sınırlarını ihtiva eden 780 bin kilometre kareyle yeterli değildir. Biz güçlü olmak için güçlü bir koşu yapıyoruz." diye konuştu."Artık bu işe son vermemizin zamanı geldi"Yurt içi ve dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde huzur, kardeşlik, istikrar ve gelişmişlik yaşandığını anlatan Soylu, "Bu bölgeleri nasıl huzurlu hale getirdiysek coğrafyamızı da siz kardeşlerimizle beraber huzurlu hale getireceğiz. Bu, bizim inancımızdır. Kardeşliğimizi etrafımızdaki coğrafyaya yayacağız." değerlendirmesini yaptı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyanın en ahlaksız terör örgütüyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"İnsana saygısı olmayan, kadına saygısı olmayan ve çocuğa saygısı olmayan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Onun için dağlarda her türlü ahlaksızlığı ve sapıklığı ortaya koyuyorlar. Sorunumuz bir terör örgütü değil ahlakımızı ortadan kaldırmaya çalışan, bunu sabote etmeye çalışan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Onun için milletin çoluk çocuğu dağda sefil edilirken liderleri uyuşturucudan, kaçakçılıktan cebe indirdikleri milyarlarca dolarla beraber kendi lüks hayatlarını yaşarlar. Kendileri bu işin siyasi sözcülüğünü yaparken çocukları dünyanın en pahalı memleketlerinde, en pahalı arabalarla ve en pahalı üniversitelerde okuyor. Artık bu işe son vermemizin zamanı geldi."Bakan Soylu, bölgede huzurla birlikte yatırımların arttığını, dünyanın en önemli ayakkabı üreticisi firmasının Ağrı'da fabrika kurduğunu anlattı."Terör, istikrarsızlık olsa bunlar olur mu?" diyen Soylu, "Bu fırsatı bir daha yakalayamayız. İlk kez terör örgütünü böyle yakaladık. İlk kez güçlü bir lider ve onunda hareket eden bir millet ama aynı zamanda 21. yüzyılda doğru stratejileri oluşturan bir politikayla beraber yürüyoruz." ifadesini kullandı."Terör örgütleriyle topyekün mücadele ediyoruz"Bakan Soylu, insanların evini, barkını yıkanların, devletin yaptığı yatırımlardan rahatsız duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Geçen gün kendi haber ajanslarında bizim bakanlığın bütçesiyle ilgili bir haber kaleme almışlar. Haberin sonunda neyi eleştirmişler biliyor musunuz? Bizim bütçe kalemleri arasındaki hane halkına yapılan transferler başlığını.Ondan rahatsız olmuşlar. İnsanların evini, barkını yıkacaklar, yaptıkları eylemlerle insanların malına, mülküne zarar verecekler, sonra da devlet burada sorumluluk üstlenip vatandaşının derdine derman olduğunda da rahatsız olacaklar. Eğer o Kandil'deki pis adamlar, o ahlaksız adamlar, onların kravat takmış sözcüleri, benim Kürt kökenli vatandaşımı düşünüyor olsalardı, eğer onlar birazcık adam olsalardı millete ihanet içinde olmazlardı. Her yıl örgüte katılanlardan 3 kat fazlası ya teslim oluyor ya ikna yoluyla dağdan iniyor. Rakamlar ortada. 2016 yılında örgüte katılım 703, ikna ve teslim toplamı 466. 2017'de bu devran tersine döndü, katılım 703'ten 161'e düştü, ikna ve teslim 417 oldu. 2018'de katılım 136, ikna ve teslim toplamı 383 oldu. Bu yıl, örgüte katılım şu ana kadar 104, ikna ve teslim toplamı ise 297 oldu. İşte bütün kıvranmaları bu gidişat ve tükeniş sebebiyledir. Hepsini tek tek biliyoruz.""Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar girilmedik yer kalmayacaktır"Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de terör örgütü PKK'nın geçmişte insanların huzursuz şekilde buraları terk etmesine, fakirleşmesine neden olduğunu anlattı."Vatandaşın huzurunu bozan, PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerini burada tamamen yok edeceğiz." diyen Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımızın emir direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar girilmedik yer kalmayacaktır. Kıran-6 operasyona başlattık. Bunun devamı gelecek. Burada huzur kalıcı olarak sağlanıncaya kadar bölge teröristlerden temizleninceye kadar kesintisiz operasyonlar devam edecektir. Son 3 yılda koruculara verilen desteklerden dolayı sayın bakanımıza teşekkür ederiz. Bugün korucular subayımızdan, ast subaylardan, uzmanlardan farksızdır. Daha önce 2 bin 300 uzman jandarma koruculardan aldık. Çok değerli hizmetleri var. Bundan sonra da korucularımızla, tüm güvenlik güçlerimizle, yüce milletimizin desteğiyle terörü ülkemizden kazıyıp atacağız."Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ise kent genelinde 385 gönüllü, 5 bin 206 güvenlik korucusunun görev yaptığını ifade ederek, "Bunlardan oluşan 441 timimiz bulunuyor. 1984 yılından bu yana 5 bin 321 güvenlik korucumuz emekli oldu. Komutanlığımız tarafından korucularımıza sürekli eğitimler veriliyor. Bu sayede korucularımız profesyonel birer jandarma haline gelmiştir. Van'da terörle mücadelede 171 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 159 güvenlik korucumuz gazi olmuştur. Bakanlığımız tarafından ülkemizde tüm korucularına yönelik olarak organize edilen hizmet içi eğitim programının ilkinin Van'da düzenlenmesi ve programa katılan sayın bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.(Bitti)