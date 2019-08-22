Haberler» genel» Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştüANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai arasında heyetlerarası...

22.08.2019 20:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmede,iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü

Süleyman Soylu, Vietnam, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
21:12   Alanya'da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı
20:54   Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede
20:42   Türkiye'nin ilk sivil zırhlı aracı "Adba" görev başında
20:28   Solo Türk'ün gösterisi nefes kesti
20:17   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü
20:14   AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı
19:41   Aksaray'daki dolu afetinde zarar gören arazi 20 bin dekara yükseldi