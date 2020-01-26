Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 20 bin kişinin barınabileceği bir sosyal tesisin ayarlandığını belirten Soylu, pazartesi günü maddi yardımların başlayacağını söyledi.

"28 ÇALIŞMA GRUBUMUZ VAR"

Bakan Soylu, CNN Türk ekranlarında Elazığ depremi sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "6,8 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8 büyüklüğünde bir deprem hepimizi ürküten ve korkutan bir depremdir. Buna rağmen bugün yönetebilecek bir durumumuz söz konusu. Bu deprem olur olmaz ki biz de İstanbul'da depreme hazırlık toplantısındaydık. İstanbul'da 5.8'lik deprem olduktan sonra arkadaşlarımızla ilk sayın başkan yardımcımız yapmıştı. Bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul'da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz vardır" ifadelerini kullandı.

"TV'YE ÇIKIP VATANDAŞLARIMIZA UYARIDA BULUNDUK"

Bakan Soylu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

3 saat içinde Elazığ'a deprem bölgesine ulaştık, tabloyu gördük daha sonra Malatya'ya gittik. Allah bu milletten razı olsun. Müthiş bir duygu birlikteliği oldu. TV'ye çıkıp vatandaşlarımıza cep telefonlarını meşgul etmeyelim, mümkünse internet üzerinden ya da kısa mesajla iletişim kuralım diye rica ettik. Telefon operatörlerinden öğrendik, bütün vatandaşlarımız görüşmelerini internet üzerinden yapmış.

Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. 45 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkardık. Şu anda enkaz altında 3 vatandaşımız var. Bizim hala umudumuz var.

"YARIN SABAH İTİBARİYLE MADDİ YARDIMLARA BAŞLIYORUZ"

Bu gece itibariyle çadır sevkiyatlarımızın bir kısmı kuruldu, bir kısmı ise köylere gönderildi. 4 yerde çadır alanımız vardı, bunu 10'a çıkardık. 20 bin kişinin barınacağı sosyal tesis ayarladık. Yarın sabah itibariyle maddi yardımlara da başlıyoruz. Şu ana kadar AFAD'ın hesabına 7 milyon SMS gelmiş, bir o kadar da Kızılay ve Diyanet'e gitmiştir muhakkak.