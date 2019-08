İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Yıl başından beri 80 bin 570 operasyonlarda 635 PKK'lı etkisiz hale getirildi" "3 belediye başkanını görevden aldık kanunların verdiği yetkiyi kullandık" "Demokrasi truva atı değildir" " Yanlış hiçbir şey yapmadık dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yıl başından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 belediye başkanını görevden aldık. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, Bunu yapmak zorundaydık" dedi. Kaçakçılık ve İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla Vilayetlerevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri başkanları ve yöneticileri katıldı. Bakan Soylu buradaki konuşmasında "Eski dünyada tanımlayabildiğimiz problemler ve stratejiler vardı. Bugün ise karmaşık ve terörü besleyen, göçü besleyen uyuşturucuya engel olmayan bir tablo ile karşı karşıyayız küresel bir kabulleniş söz konusudur. Problemler tek başına yönetilebilir olmaktan çıkmıştır. Her şey sadece kollukla halledilebilir değildir. Altındaki yapıyı ve yan etkilerini düzeltmek durumundayız. 40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yıl başından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz" diye konuştu İspanya'daki ETA terör örgütünü örnek verdi Avrupa'nın ETA ve İTA gibi aslında "salon teröristi" örgütleri olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Örgüt ve eylem kapasiteleri FETÖ ve PKK'ya göre sayılamayacak derecedeydi. Buna rağmen, mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. İspanya yüksek mahkemesi, ETA terör örgütünün siyasi uzantısı Batasuna'yı kapatma kararı verirken gerekçesinde 'Toplumsal cepheleşmeyi beslediğini, 'Terörist faaliyetlere hoşgörü ile yaklaştığını, terör eylemlerini kınamayıp bu noktada stratejik ve sistematik bir sessizliği tercih ederek, bu faaliyetleri zımnen onayladığını' belirtti. Bu karara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine itirazda bulundular, Avrupa İnsan Hakları mahkemesi itirazı reddetti, yerel mahkemenin kararını kabule etti haklı buldu. Yani teröre bırakın destek vermeyi, sessiz kalmayı bile bir kusur olarak kabul etti ki, bu kararı verdiğinde ETA 10 yıldır silahlı eylem yapmıyordu" sözlerini kullandı. "Yanlış hiç bir şey yapmadık" PKK'nın arkasında bir lojistik desteğinin olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, "Para, strateji, psikoloji desteği veren bir ilişkiler ağı var. Tıpkı Avrupa gibi, biz de buraya dokunmak durumundayız. Terörle beraber terörizmle de mücadele etmek durumundayız. İşte bunun için, hepinizin bildiği gibi Pazartesi günü bir müdahalede bulunduk. 3 belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, Bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Kimse kusura bakmasın, biz saf falan değiliz. Çocuklarımıza dağda terörist kovalatırken, teröristin buralardan destek almasına izin veremeyiz. Üstelik milletin parasıyla" ifadelerine yer verdi. "Kabahatli biz olduk öyle mi?" Görevden uzaklaştırılan PKK destekçisi belediye başkanlarının üç gündür her türlü itirazı ortaya koyduklarını bildiren Soylu, "Hukuk metinlerinin kelimelerinden değil, neredeyse hecelerinden pozisyon almaya çalışıyorlar ama daha üç gündür bir tanesi çıkıp "benim PKK ile işim yok, terörün de PKK'nın da karşısındayım, bana iftira atılmıştır" demedi. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, hukuk ayrıdır, kanunların işlemesi ayrıdır, mahkeme ayrıdır. Geçen dönem ayni suçtan aldığımız adamı ısrarla tekrar belediye başkanı yaptılar, o kabahat olmadı; belediye meclis üyesinin evinin bahçesine gömülü 44 kilo patlayıcı bulduk, o kabahat olmadı; ama PKK ile iltisaklı adamlara müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk öyle mi?" cümlelerini kullandı Çocuklarımız neden şehit oldu Şırnak'ta 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "O çocuklarımız orada ne yapıyorlardı. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının yeni bulmaya çalıştığı bir petrol arama istasyonunda oranın güvenliğini ve korumasını gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı da dün tanımış değiliz. Taktiklerini, algıyı nasıl yönettiklerini de ezbere biliyoruz. Onun için, terörle mücadele noktasında attığımız adımları da kafamız karışmadan, kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye, tarif ettiğim bu dünya içinde, dağda operasyon yapan askerinden, jandarmasından, polisinden bir ortak akil oluşturmak için şurada toplanan bürokratına kadar tüm insanıyla, dünyanın sürüklenmek istendiği karanlık rotayı kararlılıkla değiştirmeye çalışmaktadır" ifadelerine verdi. İlk 7 ayda 80 bin 128 operasyon yapıldı Kaçakçılık ve istihbarat dairesinin verileriyle 2017 ila 2018 yılları arasında uyuşturucu operasyon sayısının yüzde 22 civarında artış gösterdiğini belirten Soylu, "2018 yılında 18,5 ton eroin; 80,7 ton esrar; 8.9 milyon ectasy; 22,7 milyon captagon, 566 kilo metamfetamin; Bin 248 kilo sentetik kannabinoid yakaladık. Şu an da neredeyse 24 milyonu aşan kök keneveri yakaladık. Geçen yıl bu rakam bütün yılda 10 Milyon'du iki üç yıldır sahaya o kadar basıyoruz ki. PKK terör örgütü Türkiye'ye esrar ekip ülke içine satmaya çalıştı müsaade ettik mi tabi ki hayır! Buna karşı gelince Avrupa kimyasal madde olan Skunk'ı devreye sokarak yine PKK ile beraber başka bir adımı Türkiye için gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 7 ayındaki miktarlar da bu paralelde seyrediyor. Yılbaşından bugüne kadar toplam 80 bin 128 operasyon yaptık, 119 bin 402 gözaltı, 15 bin 061 tutuklama yaptık. Kıyasıya bir mücadele halindeyiz. "Uyuşturucu satıcısına teröristle ayni muameleyi yapıyoruz" demiştik, hala ayni yerdeyiz. O zaman eleştirilmiştik. Üslubumuzu sert bulanlar olmuştu ama 2017'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941'di, bunu 2018'de 657'ye çekmeyi başardık. İnşallah bu yıl daha da az olacak" sözlerini kullandı. Sigara kaçakçılığı PKK'nın finans kaynağı Sigara kaçakçılığının, PKK için ciddi bir finansman kaynağı olduğunu hatırlatan Soylu, "Buraya çok büyük bir darbe vurduk. Yakalanan kaçak sigara paketi sayısı 2017'de 62 milyon 877 bin adetti, 2018'de bu rakam 26 milyona düştü, bu yıl da en son rakamla 6 milyon 579 bin pakettir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığımızın verileriyle 2014'te Türkiye'de kaçak sigara oranı yüzde 22,3'tü, 2018 sonu itibarıyla bu oran yüzde 1.4'e gerilemiş durumdadır. Geçen yıl 22 bin 296 kaçakçılık operasyonu yapmıştık, bu yıl da halen 10 bin 683 operasyon yaptık. Yılbaşından bugüne kadar 306 kişiyi kaçakçılık suçundan tutukladık" bilgilerini verdi. "Sanal bahsin Türkiye bütçesi 50 Milyar Dolar" Öte yandan sanal bahis siteleri ve oyunlarına ilişkin operasyonların sürdüğünü belirten Soylu, "Biz sanal kumar ile mücadele ediyoruz. Burada epey bir mesafe aldık ama yeterli değil. Hep birlikte sanal kumar, sanal bahis en güçlü mücadele alanlarımızdan birisi olmalıdır. Bu yıl yaklaşık 300 Milyon civarında bu konuda elde edilen operasyonlarda para mal ve mülk ele geçirildi. Sanal bahsin Türkiye bütçesi 50 Milyar dolar, bu ocakların çökmesi demektir" şeklinde konuştu.

