İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500-550 aralığında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye sınırlarındaki terörist sayısının 500-550 arasında olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Sadece Tunceli Aliboğazı'nda 1500 ile 2000 arası terörist vardı. Biz askeri karargahlarda nasıl erleri erbaşları eğitirsek, onlar da teröristleri eğitiyordu. Sadece orayı söylüyorum" dedi.

"SÜREKLİ OPERASYON YAPIYORUZ"

Terör örgütü PKK'ya katılımla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Terör örgütüne katılım 2012-2013-2014'de ciddi bir şekilde yükseliş söz konusu. 5 bin 558 rakamına kadar geliyor bu sayı. Ne zaman? Çözüm sürecini istismar edip, orada silahları bırakacağız diye bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye bir teminat söz verdikten sonra, tam tersi terör örgütünü güçlendirmeye yönelik bir anlayış ortaya koyuyorlar. Çukur ve barikat olaylarından sonra bu sayı azalmaya başlıyor. 15 Temmuz ve çukur, barikat olaylarından sonra Türkiye bambaşka bir güvenlik konseptine döndü. Sürekli operasyon yapıyoruz. Terörü kaynağında, saldırı olmasını beklemeden yok ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON 40 YILDIR ADIM ATTIĞI HER YER KAYIT ALTINDA"

"O kadar çok teknolojik boyutumuz var ki söylesem millet çok memnun olur ama çok açık etmemek lazım." diyen Soylu, "Sadece bir tanesini söyleyeyim. Bütün İHA'larımızda, uçaklarımızda terör örgütünün son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumdadır. Bütün mağaralar, bütün gidişi yolları kayıt altındadır" ifadelerini kullandı.