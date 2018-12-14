Içişleri Bakanından Noel Saldırganını Yakalayan Fransız Polislere Teşekkür

14 Aralık 2018 Cuma 11:50



14 Aralık 2018 Cuma 11:50

Fransa'da düzenlenen operasyonla Strazburg saldırganı Cherif Chekatt'ın öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransız polisine teşekkür ederek kapatılan Noel pazarının açıldığını ifade etti.Fransa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Strazburg saldırganı Cherif Chekatt'in (29), öldürüldüğü kaydedildi. Noel pazarına düzenlediği silahlı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Cherif Chekatt'ın polislerin özel operasyonu sonucunda öldürüldüğü öğrenildi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransız polisinin düzenlediği özel operasyonla Strazburg saldırganının etkisiz hale getirildiğini açıklayarak polislere teşekkür etti.Noel pazarı tekrar açıldıStrazburg'da saldırı sonrası kapatılan Noel için kurulan pazarın ise İçişleri Bakanı Christophe Castaner'ın kararıyla tekrar açıldığı açıklandı.Geçtiğimiz günlere Fransa'nın Strazburg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Emniyet güçleri, saldırıyı Strazburg doğumlu Cherif Chekatt'ın gerçekleştirdiğini belirtmiş ve Chekatt'ın "Fiş S" olarak bilinen takip edilen kişiler arasında yer aldığını aktarmıştı.Öte yandan ölen saldırganın yaraladığı 3 kişinin aynı zamanlarda hastaneden çıktığı kaydedildi. - STRASBOURG