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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor

Son dakika: DEAŞ'lıların ülkelerine iadeleri kapsamında, 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklunun sınır dışı işlemleri yapılıyor.

14.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:37

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında bugün, 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklunun sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilemesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. " denildi.

ARA BÖLGEDE KALAN DEAŞ'LI TERÖRİST, ABD'YE GÖNDERİLECEK

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de yakalanan DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'daki Göç İdaresi'nden Edirne'ye getirildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı teröristi, Türkiye de kabul etmedi. Ortada kalan terörist tampon bölgede beklemeye başladı. 4 gündür ara bölgede bekleyen terörist için karar verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika'nın taahhüdü üzerine teröristin ülkesine geri gönderileceği duyuruldu.

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