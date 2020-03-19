İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı...
İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı"
19.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:36
İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı"
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Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel