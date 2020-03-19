Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığı: '11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı... - Güncel

İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı...

İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı"

19.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:36
İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı"
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Güncel
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Güncel
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Loading