İçişleri Bakanlığı: 2 yılda 408 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2017 yılından bugüne kadar 408 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atılıyor. Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak ve Suriye'de bulunan örgüt kamplarında zorla tutulan ve yaşları 9'a kadar düşen sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunuyor.

ÖRGÜT BASKISINDAN KURTULAN TERÖRİSTLER, GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Terör örgütlerinden koparılan teröristlerin, başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkan tanınıyor. Evlerine geri dönen teröristler, bu süreçte devletin kendilerine bu kadar sahip çıkacağını tahmin etmediklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini ve artık geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

408 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

PKK/KCK terör örgütü ile Aşırı Sol terör örgütlerinin tüm kirli yalanlarına ve çirkin yüzüne rağmen güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde; 2017 yılında 105, 2018 yılında 165 ve 2019 yılında bugüne kadar 138 olmak üzere toplam 408 terörist, terör örgütlerinden ayrılarak teslim oldu.

TESLİM OLANLAR, ÖRGÜT İÇİNDE YAŞANANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Teslim olan teröristler terör örgütünün iç yüzünü de tek tek anlattı. Teslim olan teröristler, terör örgütünün değişik yöntemlerle kendilerini kandırdıklarını, örgüt içinde üst seviye teröristlerle alt kademelerdeki teröristler arasında çok büyük uçurumların olduğunu, lider kadrodaki teröristlerin zevk ve sefa içerisinde yaşarken, kendilerinin aç ve susuz dağlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını anlattı. Yine teslim olan teröristler ifadelerinde, lider teröristlerin kendi güvenliklerini sağlamaları için diğer teröristleri riske attıkları, erkek ve kadın teröristlerin aralarındaki gönül ilişkileri nedeniyle infaz edildiğini, lider teröristlerin kendileri ile birlikte olmak istemeyen teröristleri ajan olduklarını söyleyerek öldürttüğünü, bazı teröristlerin hamile kalmaları durumunda gözetim altında doğan bebekleri Irak'ın Mahmur kentindeki terörist kamplarındaki ailelere verdiklerini ve bazılarının da parayla Avrupa ülkelerine satıldığını söyledi.

ÖRGÜT, TESLİM OLMAK İSTEYEN TERÖRİSTLERİ HÜCRELERE KAPATIYOR

İfadelerinde, teslim olmak isteyen çok sayıda terörist olduğunu ve tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığını belirten teröristler, bir kısmının da DEAŞ terör örgütü ile savaşma bahanesi ile ölüme terk edildiğini söyledi. Teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından öldürüleceklerini ve işkence edileceği yönünde propaganda yapıldığını ifade eden teröristler, ancak teslim olmaları ile birlikte kendilerine herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını, aileleri ile rahatça görüştüklerini ve her türlü adli yardımda bulunulduğunu belirtti.

ANKARA, -