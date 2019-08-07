İçişleri Bakanlığı: "2019'un ilk 7 ayında 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı"

İçişleri Bakanlığı 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Uygulamalarda 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı.



İçişleri Bakanlığı 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Uygulamalarda 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı. 5 bin 992 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Bin 424 şahıs gözaltına alındı, 61'i çocuk olmak üzere 267 kayıp şahıs bulundu. 1 milyon 150 bin 124 araç ve 51 bin 939 motosiklet denetlendi. 3 bin 484 adet aranan, 470 hacizli, 85 çalıntı motosiklet yakalandı, 38 bin 421 araç ve motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.



İçişlerinin asayiş uygulamasında, 1 milyondan fazla araç, 25 bine yakın taksi, 114 binden fazla okul servisi denetlendi. 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi.



Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı



İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulamalarda 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı.



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 2019 yılının ilk 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı Türkiye, güven huzur, taksi, motosiklet, Türkiye huzur ve trafik, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik denetim, okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetimi, aranan şahıslar operasyonu, yasa dışı bahis ve göçmen kaçakçılığı, huzurlu sokaklar, kumar ve tombala, narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı, günübirlik evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik olmak üzere toplam 19 adet uygulama gerçekleştirdi.



Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı



Bu uygulamalarda; 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı. 5 bin 992 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Bin 424 şahıs gözaltına alındı, 61'i çocuk olmak üzere 267 kayıp şahıs bulundu. 1 milyon 150 bin 124 araç ve 51 bin 939 motosiklet denetlendi. 3 bin 484 adet aranan, 470 hacizli, 85 çalıntı motosiklet yakalandı, 38 bin 421 araç ve motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.



114 binden fazla okul servisi, yaklaşık 25 bin taksi denetlendi



Yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 716 taksi, 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi. 6 bin 115 okul servisine ve 2 bin 56 taksi sürücüsüne işlem yapıldı. Bu uygulamalarda, 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi ise trafikten men edildi.



546 bin 911 iş yeri denetlendi



Uygulamalarda, 74 bin 307 okul çevresi, 546 bin 911 iş yeri denetlendi. Bin 655 iş yerine işlem yapılırken 136 adet iş yeri kapatıldı. Bin 7 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde 4 bin 772 şahsa cezai işlem uygulandı. 238 adet iş yeri ise kapatıldı.



11 bin 160 günübirlik en kontrol edildi



Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 günübirlik ev kontrol edilirken, 415 ev sahibine cezai işlem uygulandı. 8 bin 208 kiralık araç firması denetlenirken, bunların 443'üne cezai işlem uygulandı.



5 bin 742 düzensiz göçmen yakalandı



Dilencilik yapan 1'i yabancı uyruklu 16 çocuk ailesine, 21 yabancı uyruklu şahıs idari işlem için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 5 bin 742 düzensiz göçmen ve 93 organizatör ise yakalandı.



Bu uygulamalarda çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi



Ülke genelinde eş zamanlı yapılan bu uygulamalarda; 10 adet tekne, 130 araç, 121 adet bilgisayar, 27 adet yazıcı, 88 adet tombala makinesi, 33 adet sigaramatik, 58 adet kumar makinesi, 10 adet oyun makinesi, 12 adet cep telefonu, 40 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik, 73 adet sahte yol izin belgesi, 1 adet el bombası, 3 adet uzun namlulu silah,132 adet ruhsatsız tabanca, 208 adet ruhsatsız av tüfeği, 191 adet kurusıkı tabanca, 103 adet kesici/delici alet, 4 bin 12 adet mermi, 14.594 gram uyuşturucu madde 4 bin 405 adet uyuşturucu hap, 64 bin 869 adet kök kenevir, 33 bin 435 paket kaçak sigara, 65 kilogram tütün, 18 bin 600 adet makaron, 682 litre kaçak içki ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA