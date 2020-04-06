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İçişleri Bakanlığı: "3 bin 576 adet sosyal medya hesabı incelendi, 229 şahıs yakalandı"

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 21 günde provokatif korona virüs paylaşımı yapan 3 bin 576 adet sosyal medya hesabını inceledi.

06.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:19
İçişleri Bakanlığı:
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 21 günde provokatif korona virüs paylaşımı yapan 3 bin 576 adet sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahıs tespit edilirken, bunların 229'u yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından provokatif paylaşımlar yapıldığının belirlendiği belirtilerek, "Son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne sebep olan ve ülkemizde de tespit edilen korona virüs (Covid-19) özelinde çeşitli örgütler (FETÖ/PDY, PKK/KCK vb.) ve marjinal gruplar tarafından ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Sosyal medya ortamında provokatif paylaşım yaptığı değerlendirilen kullanıcılara yönelik olarak siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, son 21 gün içerisinde 3 bin 576 adet sosyal medya hesabı incelendi. Yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahıs tespit edildi. şüphelilerden 229 şahıs yakalanırken, diğerleri ile ilgili adli süreç devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, 3. Sayfa
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