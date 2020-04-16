İçişleri Bakanlığı: 342 pazarcı esnafı ve müşteri hakkında işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında semt ve mahalle pazarlarında yapılan denetimlerde, 342 pazarcı esnafı ve müşteri hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 81 ilde 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımıyla mahalle ve semt pazarlarında denetim yapıldı. Ülke genelinde 772 semt ve mahalle pazarının kontrol edildiği denetimlerde, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazarcı esnafı ile müşteriye adli ve idari işlem uygulandı. Polis ve jandarma ekiplerinin semt ve mahalle pazarlarına yönelik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 27 Mart'ta 81 il valiliğine ek genelge gönderilmiş ve genelge ile semt ve mahalle pazarlarında, tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı, pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları yeniden düzenlenmişti.