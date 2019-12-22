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İçişleri Bakanlığı: "4 terörist emniyet güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 teröristin emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin ise örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

22.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:25 İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 teröristin emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin ise örgütten kaçarak, 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle, mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan terör örgütünde çözülme hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.
Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştur.
Böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan teröristlerle birlikte 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260 olmuştur" denildi.
(İHA)

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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